سياسة
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قصف أمريكي-بريطاني على اليمن.. والحوثي: استهدفنا 34 سفينة منذ 7 أكتوبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها قصفت صاروخ كروز بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، بينما كشف الحوثيون عن هجوم أمريكي-بريطاني على الحديدة، مشيرين إلى استهدافهم 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة.
قصف أمريكي-بريطاني على اليمن.. والحوثي: استهدفنا 34 سفينة منذ 7 أكتوبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها قصفت صاروخ كروز بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن. / صورة: AA
14 فبراير 2024

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، أنها قصفت صاروخ كروز بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، الثلاثاء، كان معداً لضرب سفن بالبحر الأحمر.

وأفادت في بيان نشرته على منصة إكس بأنه: "في 13 فبراير/شباط، نحو الساعة 2:35 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربة دفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن (ASCM)، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وقالت إن الصاروخ المستهدف "كان مُعدّاً للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وذكرت "سنتكوم" أنها تجاهلت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في خليج عدن باليمن الساعة 9:20 مساءً بتوقيت صنعاء، "لأنه لم يكن من المتوقع أن يسقط بالقرب من أي سفينة".

هجوم أمريكي-بريطاني

من جهتها، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مساء الأربعاء، عن هجوم أمريكي-بريطاني بغارتين على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة (غرب).

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجاح، في مديرية بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وهذا الاستهداف الثالث خلال الأربعاء، إذ شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ما مجموعه 6 غارات، قبل الهجوم الأخير، على مناطق الحوثيين باليمن.

استهداف 34 سفينة

في المقابل، أفادت "الحوثي" الأربعاء، بأنها استهدفت 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك على لسان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم حكومة الحوثيين، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء.

وأوضح أن إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية منذ بدء 7 أكتوبر/تشرين الأول، "بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 سفن بريطانية و17 سفينة إسرائيلية".

وشدد الشامي على أن "العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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