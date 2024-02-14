سياسة
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تركيا تنقل 49 مريضاً وذويهم من قطاع غزة إلى أنقرة لتلقي العلاج
نقلت طائرة شحن عسكرية تركية 49 مريضاً بجانب مرافقيهم البالغ عددهم 107 من قطاع غزة إلى تركيا. ونُقل المرضى إلى مستشفى بيلكنت بوساطة سيارات الإسعاف الموجودة في المطار آنذاك.
تركيا تنقل 49 مريضاً وذويهم من قطاع غزة إلى أنقرة لتلقي العلاج
الطواقم الطبية التركية تفحص الحالة الصحية للمرضى الذين نقلتهم طائرة الشحن العسكرية من نوع "A400 M" خلال الرحلة. / صورة: AA
14 فبراير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، نقل 49 مريضاً بجانب مرافقيهم البالغ عددهم 107 من قطاع غزة إلى تركيا على متن طائرة شحن عسكري.

وهبطت الطائرة العسكرية التي تقل المرضى الغزّيين ومرافقيهم في مطار إيتيمسغوت بالعاصمة أنقرة، بعد أن أقلعت من مطار العريش المصري.

وأفاد بيان الدفاع التركية بأن الطواقم الطبية فحصت الحالة الصحية للمرضى الذين نقلتهم طائرة الشحن العسكرية من نوع "A400 M" خلال الرحلة.

ونُقل المرضى إلى مستشفى بيلكنت بوساطة سيارات الإسعاف الموجودة في المطار آنذاك.

وفي وقت سابق الأربعاء، حطّت طائرة عسكرية تركية تقلّ طاقماً طبياً ومستلزمات صحية وأدوية من أجل قطاع غزة، الأربعاء في مطار العريش المصري.

وحُمّلت الطائرة بـ1.5 طن من المستلزمات الطبية، ووصلت إلى مطار العريش صباح الأربعاء.

وأقلّت الطائرة على متنها طاقماً من 12 طبيباً مختصّاً وممرضاً.

وأرسلت تركيا عديداً من الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي أبحرت ثالث سفينة مساعدات تركية موجهة إلى قطاع غزة الخميس، من مرفأ مرسين (جنوب) باتجاه ميناء العريش المصري.

وحملت السفينة "NINA M" وعلى متنها 1510 أطنان من المساعدات المقدمة من منظمات تركية غير حكومية، وتشمل 6 سيارات إسعاف وأجهزة لتنقية المياه وطروداً غذائية ومنظفات ومياه شرب وخياماً وبطانيات وحفاضات أطفال وأدوية ومستلزمات طبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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