صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بأن بلاده "تفتح صفحة جديدة مع تركيا بما يثري العلاقات الثنائية"، والتطلع لزيارتها في أبريل/ نيسان المقبل.

وأشار السيسي، إلى سعي البلدين لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في الأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور القاهرة حاليا، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

صفحة جديدة

وقال الرئيس المصري، في كلمته: "أود في البداية أن أرحب بالرئيس رجب طيب أردوغان، في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا، بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وأضاف: "أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".

وتابع: "يهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة".

وكشف السيسي أن بلاده "حاليا، الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وأثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين".

وأضاف: "بالتالي سنسعى معاً إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".

وتطرق الرئيس المصري، لمكانة البلدين قائلا: "أود أيضاً أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركَزَيْ ثقل في المنطقة".

تعاون بشأن غزة

وبخصوص الوضع في غزة، أعرب السيسي، عن "اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة".

ولقت إلى أن "السلطات الإسرائيلية تمارس تضييقا على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع".

وأكد قائلا: "توافقتُ مع الرئيس أردوغان، خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية".

قضايا إقليمية

وبشأن الملف الليبي، قال السيسي: "أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد".

وأضاف "نقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجاً يحتذى به، حيث أن دول المنطقة الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها".

وبخصوص إفريقيا: قال الرئيس المصري: "أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار"

وعبر عن ترحيبه "بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها".

زيارة مرتقبة

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى "تلبية دعوة الرئيس أردوغان، لزيارة تركيا في أبريل المقبل، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك".

ويجرى الرئيس أردوغان، زيارة لمصر، الأربعاء، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري.