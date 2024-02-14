التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي عُقد اليوم الأربعاء في إطار القمة العالمية للحكومات.

وأعربت أمينة أردوغان عن شكرها لشتاينر على كل العمل الذي قدمته مكاتب الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قدم الدعم خلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي، وأدى إلى وفاة عشرات الآلاف.

من جانبه قال أخيم شتاينر، إنه يولي أهمية للتنمية المستدامة القائمة على البيئة، وشدد على أهمية إدارة النفايات للحفاظ على الأرض، كما أشاد بجهود عقيلة الرئيس التركي في مجال التخلص من النفايات والحفاظ على البيئة.

وأكد شتاينر أنه سيعمل على نقل المبادرات التركية المهمة، مثل مشروع "صفر نفايات"، إلى الساحة العالمية.