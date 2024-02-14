أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إيجاد ظروف تجعل من قطاع غزة "غير صالح للسكن" وهذا يعتبر من أعمال "الإبادة الجماعية".

وذكر راجاجوبال، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن أكثر من مليون شخص فروا من مناطق مختلفة من غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، واصفاً ما حدث هناك بأنه "كارثة".

وأوضح أن سكان غزة محرومون من احتياجات الحياة الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي فضلاً عن خطر الإصابة بالأمراض.

وشدد على أن ما يحدث في غزة يتجاوز كل الصراعات في العالم، وأن مدى شراسة الصراع "غير مسبوق".

وأفاد مراسل TRT عربي من قطاع غزة بأن مدفعية الاحتلال تكثّف القصف على المناطق الشمالية بالقطاع وسقوط 4 شهداء في غارات إسرائيلية.

قصف "عنيف" بمستشفى الأمل

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، تعرض محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف إسرائيلي "عنيف"، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

وأفادت الجمعية في بيان مقتضب عبر منصة إكس بأن: "قصفاً (إسرائيلياً) عنيفاً في محيط مستشفى الأمل، التابع للجمعية في خان يونس، أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى".

ويُصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، إذ أجبر آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسراً من مجمع ناصر الطبي بالمدينة، وفق شهود عيان.

وضع كارثي

من جهتها، حذرت حركة حماس، الأربعاء، من الوضع الإنساني "الكارثي" الذي يتعرّض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة جراء حصاره من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الحركة في بيان نشرته على حسابها بمنصة تليغرام: "نحذّر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرّض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر في خان يونس مع إطباق جيش الاحتلال المجرم حصاره عليه، وقطع الإمدادات عنه بشكل كامل".

وأضافت: "بات الموجودون في المستشفى يفتقدون أدنى مقومات الحياة من الأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن إطلاق النار المباشر على المستشفى، وانتشار القناصة حوله، ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله".

ودعت الحركة "الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفادياً لمجزرة مروّعة وجريمة ترتكب بحق الأطقم الطبية والنازحين فيه الذين لا يجدون مكاناً يلتجئون إليه من بطش الاحتلال النازي المستمر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الأربعاء 28 ألفاً و576 شهيداً و68 ألفاً و291 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.