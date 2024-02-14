سياسة
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علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأذربيجان
فاز إلهام علييف البالغ من العمر 62 عاماً في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في السابع من الشهر الحالي، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات. ووعد علييف عند ممارسته صلاحياته كرئيس بالتزام الدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها.
علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأذربيجان
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يؤدي اليمين الدستورية. / Others
14 فبراير 2024

أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية خامسة، واعداً عند ممارسته صلاحياته كرئيس بالتزام الدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.

وحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية، فاز علييف، البالغ من العمر 62 عاماً، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في السابع من الشهر الحالي، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.

وصوّت لعلييف 92.12% من الناخبين، وبذلك سيتولى علييف قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.

وأقيم في المجلس الوطني الأذربيجاني حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف، وذلك بحضور مسؤولين كبار من أذربيجان وأعضاء الحكومة ونواب المجلس الوطني وأفراد أسرة الرئيس.

مصدر:TRT عربي
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