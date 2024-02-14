سياسة
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مشيدةً بجهوده نحو غزة.. أمينة أردوغان تزور مقر الهلال الأحمر بالقاهرة
أشادت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، بدور "الهلال الأحمر المصري" في إيصال المساعدات إلى غزة، كما عبرت عن سعادتها بما تقوم به "حياة كريمة" بدعم المناطق الفقيرة، خلال زيارتها للمؤسستين رفقة السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس المصري.
مشيدةً بجهوده نحو غزة.. أمينة أردوغان تزور مقر الهلال الأحمر بالقاهرة
السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي تزور الهلال الأحمر المصري برفقة عقيلة الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي. / صورة: AA
14 فبراير 2024

زارت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الأربعاء، مقر الهلال الأحمر المصري، برفقة حرم الرئيس المصري انتصار السيسي.

واطّلعت السيدة أردوغان على الفاعليات التي ينفذها الهلال الأحمر المصري وأشادت بجهوده في تنظيم عملية إيصال المساعدات إلى غزة.

كما أعلنت عن تقديرها للجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسات المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وإلى اليوم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأكدت أن تركيا تمكنت بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر المصرية من إيصال ما يزيد على 7 أطنان من المواد والمساعدات الإنسانية الأساسية، إلى غزة، عبر طائرات وسفن شحن تركية.

وأوضحت أردوغان أنه "لا يزال عديد من منظمات المجتمع المدني التركية من خلال إدارة الكوارث آفاد والهلال الأحمر التركي تعمل على إيصال الإمدادات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وباقي المنظمات المدنية المصرية".

وشددت على أن تركيا ستستمر في بذل كل ما بوسعها من أجل "التزويد المستمر لإخواننا في غزة بكل احتياجاتهم المختلفة".

أمينة أردوغان تزور "حياة كريمة"

وفي السياق، قامت السيدة أردوغان بزيارة مؤسسة حياة كريمة "التي تدعم تنمية في المناطق الريفية والفقيرة والتي هي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وعبرت عن سعادتها بالزيارة، مشيرة إلى حصولها على معلومات قيمة حول الأنشطة التي تنفذها المؤسسة وخاصة فيما يخص تحسين الظروف المعيشية للنساء والأطفال والأيتام.

وأوضحت أنه من الجميل أيضاً "أن نعلم أن المؤسسة كانت أول منظمة وجدت عند بوابة رفح الحدودية بين مصر وغزة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب وبفريق تطوعي كبير" .

وأعربت عن تهانيها القلبية لجميع المتطوعين والمسؤولين عن المؤسسة "الذين عملوا بالتنسيق مع بعضهم بعضاً" من أجل إيصال المساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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