استُشهد فلسطيني وأُصيبَ آخرون جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع "استهداف قسم العظام بمجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين وإصابة عديد من المرضى".

وأضافت أن "تلف أنبوب الأكسيجين وتسريب الأكسيجين أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي، خصوصاً قسم العناية المركزة، وتعرّض المرضى الخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي".

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أنه بعد قصف قسم العظام اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن "مُسيَّرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، وأصابت أحد أطباء الطوارئ بجراح متوسطة".

وحذّر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي، من "وضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي وحالة من الذعر تسود بين مَن فيه".

ولفت إلى أنه لا يزال أكثر من 1500 نازح داخل المجمع الطبي، إلى جانب 190 من كوادر المستشفى، و273 مريضاً لا يستطيعون الحركة.

وذكر أن بين المرضى في المجمع 18 مريضاً في العناية المركزة، و3 أطفال في الحضانة، و35 مريضاً بغسل الكلى.

وفي وقت سابق الأربعاء أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسراً من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي فيها النازحون.

وذكر الشهود أن الجيش طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

والأحد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي، الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدُّم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.