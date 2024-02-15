أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى الدعوات والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان الأربعاء، أن "الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته لتفجير ساحة الصراع وإدخال الضفة الغربية في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، وخلق حالة من الفوضى لتمرير مزيد من المشاريع الاستيطانية وتعميق الضمّ الزاحف للضفة".

وأدان البيان "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مقدمتها جريمة هدم المنازل المتواصلة والإخطارات بهدم عشرات المنازل في المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".

كما ندّد البيان "بالتصعيد الحاصل من اقتحامات واستباحة الاحتلال لجميع مناطق الضفة الغربية التي غالباً ما تخلف شهداء ومصابين وتؤدي إلى ترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال، وكذلك اعتداءات وهجمات المستوطنين، وسرقتهم للأرض الفلسطينية، واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم، واقتلاع وتحطيم أشجارهم وممتلكاتهم".

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلجام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، يشجع حكومة اليمين المتطرفة على التمادي في تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

انعدام الأمن الغذائي

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية، يزيد نسبة الجوع بين الفلسطينيين.

وحسب موقع أنباء الأمم المتحدة انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بنسبة 22%.

ورجع التقرير هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، منها الإغلاقات في الضفة الغربية المحتلة، وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 29 في المئة في هذه الفترة، مقارنة بـ13% فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت.

وقال البرنامج الأممي إن "مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، ما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".

وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصادياً، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، ما حد كثيراً من حرية الحركة.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطُرّت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصاً حادّاً في التمويل، ما يؤثّر في رواتب موظفي الخدمة المدنية.

ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص، أي نحو 10% من السكان، إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية.

وحسب البرنامج، من المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، وأفاد البرنامج بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخلّلها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.