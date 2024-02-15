لم يُبدِ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان موقفاً حازماً من الهجوم الإسرائيلي المعلن على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولون غربيون معارضة شديدة لهذه العملية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأربعاء، إن بلاده لا تريد أن تهاجم إسرائيل مدينة رفح بلا خطة "ذات مصداقية وممكنة".

ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يُجرون حواراً وثيقاً مع نظرائهم الإسرائيليين حول هذه القضية.

وجدد سوليفان تأكيده دعم بلاده "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستدرك بأن "عدداً كبيراً من المدنيين قُتلوا في غزة"، وأن واشنطن تعرب للجانب الإسرائيلي في كل اجتماع عن مخاوفها بهذا الشأن.

"لا يمكن قبوله"

في المقابل ذكر بيان نشره قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول فيه الأوضاع في قطاع غزة.

وشدّد البيان على أن الوضع الإنساني وعدد الشهداء في غزة "لا يمكن قبوله"، وأفاد بأن ماكرون أبلغ نتنياهو معارضته "بشدة خطة إسرائيل لمهاجمة رفح".

وأكد البيان أن مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وأن التهجير القسري للسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن ماكرون أكد ضرورة إيصال مساعدات إنسانية عاجلة "واسعة النطاق" إلى سكان غزة، مشيراً إلى أن كل ذلك قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وطالب البيان بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة وطريق بري مباشر من الأردن.

وحسب البيان، أعرب ماكرون عن تطلعه إلى تجنُّب كل الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر في القدس والضفة الغربية.

كما أدان ماكرون السياسة الاستيطانية لإسرائيل، داعياً إلى إزالة "المستوطنات اليهودية" غير الشرعية في الضفة الغربية، ووقف العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد المدنيين الفلسطينيين.

والأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تُعَدّ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وقوبل الإعلان الإسرائيلي بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.