أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي الأربعاء، إعطاء الموافقة لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك، في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق، ستدعم "ستارلينك" الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة قدّرت الأسبوع الماضي أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بكامل طاقتها في قطاع غزة، وسط استهداف وحصار إسرائيلي مستمر للمستشفيات بالقطاع.

كان ماسك اقترح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إتاحة الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة في غزة، بعد أن أبلغت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن فقدان الاتصال مع فرقها بسبب انقطاع الاتصالات.

واعترض قرعي آنذاك على المقترح بزعم أن حركة حماس ستستفيد من خدمة الإنترنت.

وبعد زيارة ماسك إسرائيل، أعلن قرعي أن بلاده توصلت إلى تفاهم مبدئي بشأن استخدام "ستارلينك".

وقال الوزير الإسرائيلي الأربعاء، إن "الوحدات الموجودة في قطاع غزة لأغراض المساعدة الإنسانية" ستعتمد على تصريحات أمنية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.