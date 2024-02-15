سياسة
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شاهد | تركيا.. القبض على 42 مشتبهاً به في تنظيم كولن الإرهابي
أعلن وزير الداخلية التركي إلقاء القبض على 42 مشتبهاً به في عمليات خاصة متزامنة ضد تنظيم فتح الله كولن الإرهابي في 14 مدينة، مشدداً على أن تركيا لن تتسامح مع أي عضو في التنظيم الإرهابي.
شاهد | تركيا.. القبض على 42 مشتبهاً به في تنظيم كولن الإرهابي
الفرق الأمنية التركية تداهم مواقع للإرهابيين في 14 ولاية / صورة: AA
15 فبراير 2024

ألقت السلطات التركية القبض على 42 مشتبهاً به في عمليات خاصة متزامنة ضد تنظيم فتح الله كولن الإرهابي في 14 مدينة.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا في منشور عبر حسابه على منصة إكس الأربعاء "إلقاء القبض على 42 مشتبهاً به في عمليات خاصة متزامنة ضد تنيم فتح الله كولن الإرهابي في 14 مدينة".

وشدّد يارلي كايا على أنه "لن نتسامح مع أي عضو في تنظيم فتح الله كولن"، مؤكداً مواصلة "معركتنا بلا انقطاع، وبجهود قواتنا الأمنية المتفوقة".

وأشار الوزير التركي إلى أن "أقسام الشرطة الإقليمية نفذت عمليات ضد التنظيم الإرهابي، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وإدارة مكافحة الإرهاب، في قونيا وأردهان ومانيسا وقيصري وبورصة وريزي وجناق قلعة وشانلي أورفا وأكسراي وأنقرة وأفيون قره حصار وكيرشهير وكيركالي وإسكي شهير".

وألقت الفرق الأمنية، حسب الوزير، القبض على فاعلين غُسِلت عقولهم من قَبلُ في المساكن التي أدراها التنظيم، وآخرين عليهم حكم نهائي بالسجن، إضافة إلى القبض على مشتبَه به يستخدم برنامج الاتصال المشفر الخاصّ بالتنظيم الإرهابي.

كما ضبطت بحوزتهم خلال العملية "هويات مزورة، ومبالغ مالية كبيرة، وعملات رقمية".

وهنّأ يرلي كايا "ضباط الشرطة الأبطال الذين نفذوا العمليات"، مؤكداً أن تركيا "ستقطع الأنفاس عن التنظيمات الإرهابية والمتعاونين معها".

كانت تركيا شهدت في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وإفشال مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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