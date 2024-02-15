اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط حالة من القلق والخوف في صفوف النازحين والمرضى.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحة المجمع الطبي وإنها تطلق النار على قسم العظام في المستشفى وبقية مبانيه، وفقاً للأناضول.

وكان جيش الاحتلال أمهل النازحين حتى الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (5:00ت.غ) لإخلاء المستشفى، وفق الشهود.

وأجبر الجيش عدداً كبيراً من النازحين الذين غادروا المجمع الأربعاء، على الخروج تجاه مدينة رفح، عبر حاجز اعتقل عبره عشرات الشبان بينهم صحفيون وكوادر طبية.

وذكر عدد من الموجودين في مجمع ناصر أن جرافة عسكرية إسرائيلية هاجمتهم في أثناء خروجهم الأربعاء، ما اضطرَّهم إلى العودة إلى المجمع، وأنهم لا يزالون محاصرين، وفقاً للأناضول.

وناشد هؤلاء الأشخاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذهم وضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى.

والأربعاء أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسراً من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي ينتشر فيها النازحون، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش "طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس".

تحذيرات من كارثة في رفح

على صعيدٍ مُوازٍ، يبدو أن إسرائيل ماضية في خطتها لشنّ هجوم على مدينة رفح المكتظة بنحو 1.5 مليون فلسطيني، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة والمفاوضات الجارية سعياً للتوصل إلى هدنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه الرسمي على تطبيق تليغرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركاً قوياً في رفح"، مشيراً إلى أن ذلك سيجري "بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

ويتجمع حسب الأمم المتحدة نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يُقدِم جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريّاً.

"لا مكان يذهبون إليه"

وبعد إبداء الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، معارضتها شنّ هجوم على رفح بلا "ضمانات" لأمن المدنيين، حذّرت أستراليا وكندا ونيوزيلندا الخميس إسرائيل من نتائج مثل هذا الهجوم "الكارثية".

وحض زعماء دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه حكومة نتنياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، مؤكدين أن "نحو 1.5 مليون فلسطيني لجؤوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه".

وأكّد البيان الذي نشرته "الحاجة الماسّة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وقال الزعماء أيضاً إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، يُلزِم إسرائيل حماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحَّة.

وأضاف البيان أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

والأربعاء صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بأن بلاده لا تريد أن تهاجم إسرائيل مدينة رفح بلا خطة "ذات مصداقية وممكنة".

ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يُجرون حواراً وثيقاً مع نظرائهم الإسرائيليين حول هذه القضية، لكنه جدّد تأكيده دعم واشنطن "حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستدرك بأن "عدداً كبيراً من المدنيين قُتلوا في غزة"، وأن واشنطن تعرب للجانب الإسرائيلي في كل اجتماع عن مخاوفها بهذا الشأن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الأربعاء عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.