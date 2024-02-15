سياسة
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"أكثر خبرة ويمكن توقعه".. بوتين يفضّل بايدن على ترمب
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء تليفزيوني، بأنه يفضّل التعامل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على سلفه الجمهوري دونالد ترمب، معلّلاً بأن الأول أكثر خبرة سياسية ويمكن التنبُّؤ بمواقفه.
"أكثر خبرة ويمكن توقعه".. بوتين يفضّل بايدن على ترمب
بوتين صرّح بأنه يفضل التعامل مع بايدن على ترمب - أرشيفية / صورة: Reuters
15 فبراير 2024

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يفضل التعامل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على منافسه وسلفه دونالد ترمب، لكنه أكّد استعداده للعمل مع أي رئيس أمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي لقناة "Rossiya-1" الرسمية الأربعاء، ردّاً على سؤال عما إذا كان يريد رؤية "الديمقراطي" بايدن أم "الجمهوري" ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وقال بوتين: "بايدن؛ أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بمواقفه، إنه سياسي من المدرسة القديمة".

لكن الرئيس الروسي شدّد على أنه سيعمل في النهاية مع الرئيس الذي يختاره الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن ترمب، المرشح الأوفر حظّاً في سباق الحزب الجمهوري، لديه وجهات نظر خاصة حول كيفية تطوير علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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