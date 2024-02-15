سياسة
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لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على شقة بالنبطية إلى 7 قتلى
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية صباح الخميس، بارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة في مدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 7، وأضافت أن أكثر من 6 جرحى نُقلوا إلى المستشفيات.
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على شقة بالنبطية إلى 7 قتلى
ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة بمدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 7 / صورة: AP
15 فبراير 2024

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على شقة في مدينة النبطية جنوبي لبنان إلى 7 قتلى من عائلة واحدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في بيان، بأن "7 شهداء من عائلة برجاوي هي حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلًا في مدينة النبطية، بالاستهداف الذي نفّذَته مسيّرة بصاروخ موجَّه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة".

وأضافت الوكالة أن "فرق الإسعاف والاغاثة تمكنت بُعَيد منتصف الليل من انتشال طفل من تحت الانقاض حيّاً، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما سُحبت 5 جثث تعود لصاحب الشقة وابنتيه، وشقيقته، وابن ابنته، ونُقلوا إلى مستشفيات النبطية".

وتابعت أن "البحث مستمر عن جثة الزوجة وابنة شقيقة صاحب الشقة. كما نُقل صهره وأكثر من 6 أشخاص جرحى إلى المستشفيات".

وأحدثت الغارة "أضراراً جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه"، وفق المصدر ذاته.

وقالت الوكالة: "كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف".

ومساء الأربعاء أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة إسرائيلية نفّذَت عدواناً جوّيّاً، حيث شنت غارة على مدينة النبطية، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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