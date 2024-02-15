سياسة
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"تكلفة الصمت باهظة".. أردوغان يحذّر من أي هجوم إسرائيلي على المدنيين برفح
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن قبول الهجوم الذي تخطط له إسرائيل على مدينة رفح، ودعا العالم إلى التحرك في أسرع وقت.
"تكلفة الصمت باهظة".. أردوغان يحذّر من أي هجوم إسرائيلي على المدنيين برفح
الرئيس التركي مع الصحفيين خلال عودته من مصر / صورة: AA
15 فبراير 2024

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، رفضه الشديد للهجوم الإسرائيلي المحتمَل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذّراً من "تكلفة باهظة" ستترتّب على الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي للصحفيين خلال رحلة عودته من مصر بعد زيارة رسمية للقاهرة الأربعاء، واستمرت يوماً واحداً.

وقال الرئيس التركي إنه "لا يمكن قبول الهجمات الإسرائيلية المحتمَلة على رفح".

ولفت إلى أنه أكّد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أننا لا يمكننا التنازل عن سلامة الناس هناك (في رفح)".

وتساءل مستنكراً: "كيف تقول إسرائيل للناس اذهبوا إلى تلك المنطقة الآمنة ثم تمطرهم بالقنابل؟!".

وتابع: "على الإنسانية سماع صرخة الناس في رفح بأسرع وقت"، محذّراً من أن "تكلفة الصمت على الإبادة الجماعية في غزة ستكون باهظة".

والأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشنّ عملية برية في رفح، التي تُعَدّ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وقوبل الإعلان الإسرائيلي بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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