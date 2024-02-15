هدّدت طهران، الخميس، بالرد بالمثل على احتجاز أي سفن تابعة لها، رداً على بيان سابق لوزارة العدل الأمريكية.

وقال المستشار القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان: "إذا احتُجزت أي سفينة إيرانية فسوف نرد بالمثل، والمسار القانوني ليس مغلقاً في هذا الصدد".

ونوه دهقان إلى أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت هذا الشهر بياناً أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض "الشبكة المالية للحرس الثوري".

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون المدعومون من إيران بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، للمطالبة بوقف الحرب.