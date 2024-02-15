بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي، فجر الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، متطلبات عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقال البنتاغون في بيان، إن "أوستن ناقش مع غالانت أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات الإنسانية والوصول إليها قبل أي عمليات ضد حماس في رفح".

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية محتملة لأي اجتياح عسكري لرفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما ناقش أوستن وغالانت "عملية إعادة مواطنَين اثنين (محتجزَين إسرائيليَّين) من غزة إلى عائلتيهما" قبل أيام، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس، وفقاً للبيان.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزاً وأسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وتابع البنتاغون أن "غالانت قدّم تحديثاً (معلوماتياً) عن العمليات العسكرية في خان يونس (جنوب)".

في الجانب الإسرائيلي، قالت وزارة الدفاع إن "غالانت أكد (خلال الاتصال) أهمية الضغط العسكري المستمر والجهود الإضافية لضمان إطلاق سراح الرهائن".

كما ناقش "التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله من لبنان، والتي أدت إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وإصابة مدنيين"، حسب البيان.

في المقابل، قتلت غارات إسرائيل عشرات المدنيين اللبنانيين وبينهم أطفال، وجندياً في الجيش اللبناني وآخر من قوى الأمن الداخلي، و196 عنصراً من حزب الله، بالإضافة إلى قتلى من جماعات مسلحة أخرى.

وأكد غالانت "التزامه ضمان الأمن على الحدود الشمالية (مع لبنان)، والعودة الآمنة للمواطنين النازحين (شمالي إسرائيل)، سواء كان ذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو العمل العسكري"، وفقاً للبيان.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل مناطق لبنانية في الجنوب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت، حتى الأربعاء، عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ إعلانها عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.