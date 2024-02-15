قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا ستفعل ما يلزم إذا تعلق الأمر ببقائها وأمنها القومي، مؤكداً: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة شريطة ألا يُسمح بإنشاء كيان إرهابي على حدودنا".

جاء ذلك رداً على سؤال حول دعم "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" للإرهاب في السليمانية شمال العراق في تصريحات صحفية على متن الطائرة في أثناء عودته من زيارة رسمية لمصر أجراها الأربعاء، واستمرت ليوم واحد.

وشدد أردوغان على أن "أبواب التسامح مغلقة حتى النهاية إذا تعلق الأمر ببقاء تركيا وأمنها القومي"، مؤكداً أن تركيا ستفعل ما يجب تجاه ذلك، تعقيباً على دعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للإرهاب في السليمانية.

وأضاف: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة شريطة ألا يُسمح بإنشاء كيان إرهابي على حدودنا".

وتابع الرئيس التركي: "لن يحترم أحد وحدة أراضي العراق وسوريا مثلنا، ووجهنا تحذيراتنا مراراً تجاه النهج السلبي للسليمانية، وقلنا لهم نرى بعض الكيانات الجديدة والمختلفة فلا تعطوهم الفرصة، وإلا فستبقون وحيدين".

وأكد أن تركيا صديقة لمن يبادرها الصداقة، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن أجروا زيارات متعاقبة للعراق.

ولفت أردوغان إلى وجود تطورات جيدة بين تركيا والعراق على صعيد اتخاذ خطوات متعلقة بالحكومة المركزية في بغداد أو إدارة (إقليم كردستان) شمال العراق.

وأشار إلى أن الزخم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مع حكومة أربيل يتقدم بشكل إيجابي، مضيفاً: "لكن مع الأسف تواصل السليمانية، أي إدارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، دعم تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي على الرغم من تحذيراتنا المتكررة".

"طريق التنمية"

في سياق آخر، أوضح أردوغان أن الجهات الفاعلية الرئيسية بمشروع "طريق التنمية"، هي تركيا والإمارات والعراق، مبيناً أن المشروع سيصبح "طريق حرير" جديداً للمنطقة وسيخدم السلام الإقليمي.

ولفت إلى أنه بحث المشروع خلال زيارته قبل أيام إلى دولة الإمارات، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع بالطريقة المثلى.

وبيّن أن رئيس الإمارات محمد بن زايد اقترح تحديد فترة 60 يوماً وإنجاز دراسات التخطيط وبدء عمل المشروع، مضيفاً: "يواصل حالياً وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو اجتماعاته مع نظرائه، ونأمل أن تنتقل هذه الدراسات والخطة إلى التنفيذ".

وأكد أن "طريق التنمية" الذي سيمكِّن منطقة الخليج والدول المحيطة به من الوصول إلى السوق الأوروبية عبر تركيا هو مشروع مربح لكل الأطراف.

سلام "روسي-أوكراني"

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية، أوضح الرئيس التركي أن أنقرة جمعت الطرفين على أراضيها أكثر من مرة، مضيفاً: "يمكن فعل ذلك مرة أخرى ونفتح الباب للسلام من خلال إدارة عملية خالية من التأثير الخارجي".

ورد على سؤال حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عرقلة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون جهود السلام مع أوكرانيا بوساطة تركية، قال أردوغان: "هناك صدق في تصريحات السيد بوتين هذه، ونحن سعينا بتركيز على أخذ نتيجة نهائية، ولكن السلام لم يتحقق، إلا أننا لن نتخلى عن السعي لإحلال السلام".

وأكد أن تركيا هي التي وفرت نتائج ملموسة تخدم السلام في الحرب الروسية-الأوكرانية، قائلاً: "حدث عديد من التطورات المهمة من تبادل الأسرى إلى ممر الحبوب".​​​​​​​

انضمام السويد

إلى ذلك، أكد أردوغان أنه يمكن الحديث عن بعض التطورات الإيجابية نتيجة للخطوات التي اتخذتها أنقرة مؤخراً، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية حدوث انعكاسات إيجابية مع الولايات المتحدة عقب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال: "القضايا التي نتفق (مع الأمريكيين) حولها عددها في ازدياد ولا يوجد شيء سلبي حالياً، بالعكس يوجد تطور إيجابي".

وأفاد بأن الأجواء في الكونغرس الأمريكي إيجابية حالياً، مضيفاً: "يقول الوزراء الأمريكيون المعنيون لنظرائهم (الأتراك) إن التطورات إيجابية".

وتابع بأن الأمريكيين "يقدمون هذه المعلومات لكل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج".