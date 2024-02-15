صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن المجتمع الدولي أجمع على تحذير إسرائيل من عملية برية في مدينة رفح، مطالباً تل أبيب بالاستجابة لتلك التحذيرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخميس عقده مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح فيدان أن منطقة رفح تشهد مأساة لا مثيل لها مؤخراً مع ما يقرب من مليوني فلسطيني محاصر فيها، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول الوضع فيها خلال زيارتيه لمصر والإمارات.

وذكر أن رفح تتعرض الآن لقصف جوي بشكل كبير، وأن المجتمع الدولي أصبح يحذر إسرائيل بصوت واحد من أن شن عملية برية في المدينة سيؤدي إلى مزيد من المجازر ضد المدنيين.

وأشار إلى أن كل الدول والقادة بدؤوا يحذرون إسرائيل واحداً تلو آخر من شن هجوم على منطقة رفح، وإخضاع السكان المدنيين البائسين والجائعين الذين لم تعد لديهم القوة على تحمل مزيد من الضغوط والمجازر، مضيفاً: "ننتظر أن تستجيب إسرائيل لهذه التحذيرات في أقرب وقت".