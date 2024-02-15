سياسة
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"تشهد مأساة".. فيدان: المجتمع الدولي أجمع على تحذير إسرائيل من عملية في رفح
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي بأنقرة، للاستجابة للتحذيرات الدولية من عملية برية في رفح، مشيراً إلى أن المدينة تشهد مؤخراً مأساة لا مثيل لها.
"تشهد مأساة".. فيدان: المجتمع الدولي أجمع على تحذير إسرائيل من عملية في رفح
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، يحذر من عملية برية في رفح / صورة: AA 
15 فبراير 2024

صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن المجتمع الدولي أجمع على تحذير إسرائيل من عملية برية في مدينة رفح، مطالباً تل أبيب بالاستجابة لتلك التحذيرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخميس عقده مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح فيدان أن منطقة رفح تشهد مأساة لا مثيل لها مؤخراً مع ما يقرب من مليوني فلسطيني محاصر فيها، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول الوضع فيها خلال زيارتيه لمصر والإمارات.

وذكر أن رفح تتعرض الآن لقصف جوي بشكل كبير، وأن المجتمع الدولي أصبح يحذر إسرائيل بصوت واحد من أن شن عملية برية في المدينة سيؤدي إلى مزيد من المجازر ضد المدنيين.

وأشار إلى أن كل الدول والقادة بدؤوا يحذرون إسرائيل واحداً تلو آخر من شن هجوم على منطقة رفح، وإخضاع السكان المدنيين البائسين والجائعين الذين لم تعد لديهم القوة على تحمل مزيد من الضغوط والمجازر، مضيفاً: "ننتظر أن تستجيب إسرائيل لهذه التحذيرات في أقرب وقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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