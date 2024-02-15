قالت وزارة الصحة في غزة الخميس إن حصيلة الحرب على قطاع غزة ارتفعت إلى 28 ألفاً و663 شهيداً فلسطينياً منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتحاكَم إثرها بتهمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك، في تقريرها اليومي عن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في القطاع.

وذكرت أن: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و104 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم".

"نوع من الكوابيس لمصر"

وفي سياق متصل، حذر مارتن جريفيث منسق المساعدات بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية.

وقال جريفيث للدبلوماسيين بالأمم المتحدة في جنيف "احتمال تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مع احتمال إغلاق المعبر (الحدودي)، مع احتمال تدفق (النازحين).. نوع الكوابيس لمصر (...) وهو حقيقة ماثلة أمام أعيننا".

وأوضح أن فكرة انتقال الناس في غزة إلى مكان آمن محض "وهم".

وأضاف جريفيث: "دعونا نتعشم في أن يقدم لهم أصدقاء إسرائيل وأولئك الذين يهتمون بأمن إسرائيل نصيحة جيدة في هذه اللحظة".

وقالت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نفس الاجتماع الذي تحدث فيه جريفيث إن غياب خطة إجلاء واضحة تشمل المرضى وكبار السن من شأنه أن يدفع بالمعاناة إلى مستوى جديد.

وأضافت: "المعاناة على الجانبين، المذبحة التي نشهدها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ستصل إلى مستوى لا يمكن تصوره إذا جرى تكثيف العمليات على رفح بالطريقة التي أُعلنت".

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن أي هجوم إسرائيلي على رفح قد "يؤدي إلى مذبحة".

"خطة مارشال"

وفي ذات السياق، قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الخميس إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفاً أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.

وأوضح ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

وأضاف: "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً إذا وقف (الصراع) الآن".

وذكر أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وأن الوصول إلى تقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار ستتطلب "خطة مارشال" جديدة في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة "جرائم إبادة" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.