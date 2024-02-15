أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أنه قتل قائداً بقوات الرضوان، التابعة لحزب الله اللبناني، واثنين من مساعديه إثر غارة استهدفت الأربعاء مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأورد جيش الاحتلال في بيان: "مساء أمس، قُتل قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله علي محمد الدبس ونائبه إبراهيم عيسى وإرهابي آخر"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الثلاثة قُتلوا في "غارة جوية دقيقة نفذتها طائرة تابعة للجيش على منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في النبطية".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في مدينة النبطية إلى 10، بينهم مسؤول عسكري من قوات الرضوان التابعة لحزب الله ،نجا من ضربة إسرائيلية استهدف سيارته في المدينة في الثامن من الشهر الحالي، وفق مصدر أمني.

وذكر المصدر أن 7 مدنيين من عائلة واحدة قضوا في الغارة التي أودت بثلاثة عناصر من قوات الرضوان من حزب الله كانوا في الطابق السفلي من المبنى.

حزب الله يتوعد

وأكد حزب الله اللبناني الخميس مقتل القياديين الثلاثة في بيانَين منفصلَين، مورداً أن الأمر يتعلق بـ"الشهيد المجاهد علي محمد الدبس حيدر مواليد 1976 من بلدة بلاط وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسن ابراهيم عيسى كرار مواليد 1997 من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان".

أما العضو الثالث في الحزب فهو "الشهيد المجاهد حسين أحمد عقيل أبو عقيل مواليد عام 1988 من بلدة الجبين في جنوب لبنان".

وتوعد القيادي في حزب الله والنائب البرلماني اللبناني حسن فضل الله إسرائيلَ بـ"دفع الثمن" إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأربعاء جنوب لبنان وأسقطت 10 قتلى.

وقال فضل الله الخميس في تصريح صحفي: "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصاً الأطفال".

وأضاف: "مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن إلى مستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة".

في السياق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن مسلحين في لبنان أطلقوا 3 صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منطقة شيتولا في الجليل الغربي، كما أُطلِق صاروخ على "جبل دوف" (مزارع شبعا) دون وقوع إصابات.

وقال حزب الله في بيانات متفرقة في وقت سابق الخميس إنه أصاب بأسلحة مناسبة "‏التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة"، كما أصاب موقع "الراهب"، وثكنة زبدين شمالي إسرائيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً متقطعاً بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تضامناً مع قطاع غزة"؛ مما خلَّف قتلى وجرحى في الطرفين، بالإضافة إلى ضحايا مدنيين لبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.