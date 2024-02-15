التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر الخميس نظيره الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيانٍ، أن لقاء غولر وأنوسوسكاس جاء في إطار مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

والتقي الوزيران بين الوفود في الممثلية الدائمة لتركيا لدى الناتو، وتبادلا وجهات النظر في قضايا الدفاع والأمن.

ومن ناحية أخرى، شارك غولر في الصورة العائلية التقليدية التي التقطت مع نظرائه في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اجتماعهم في بروكسل.

وأمس الأربعاء، وصل غولر إلى بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو.

وعُقد اجتماع مجلس "الناتو-أوكرانيا" على مستوى وزراء الدفاع الخميس، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا اقتربت من إتمام عامها الثاني.

وأكد ستولتنبرغ أهمية استمرار تكثيف حلفاء الناتو دعمهم القوي لأوكرانيا.

وتأسس مجلس "الناتو-أوكرانيا"، في 12 يوليو/تموز 2023، على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بهدف رفع العلاقات بين الحلف وكييف إلى مستوى أعلى.