انضمت تركيا إلى "مبادرة درع السماء الأوروبية"، ووقّع وزير الدفاع يشار غولر، ونظيره اليوناني نيكولاوس ديندياس، "وثيقة تنظيم مشاركة تركيا واليونان في المبادرة.

جاء ذلك عندما كان غولر في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع وزراء دفاع الناتو.

وقال غولر عقب توقيع الوثيقة: "تعد هذه المبادرة التي تقودها ألمانيا، خطوة مهمة نحو تلبية متطلبات الناتو وضمان التكامل بين الحلفاء".

وأشار إلى أن تركيا مستعدة للمساهمة في هذه المبادرة بمجموعة واسعة من مواردها الوطنية.

وأعرب غولر، عن امتنانه لألمانيا "لدورها التنسيقي في هذه المبادرة الهامة".

وأضاف: "سيكون من دواعي سرورنا العمل معكم في هذه المبادرة التي تخدم مفهوم الدفاع الجماعي".

ومبادرة "درع السماء"، التي أطلقها المستشار الألماني أولاف شولتز، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تقوم على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة يتكامل بعضها مع بعض لحماية السماء الأوروبية.

ويعتمد المشروع الألماني على ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي تتمثل في: نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع قصير المدى، ونظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع المتوسط المدى، ونظام "آرو-3" الأمريكي-الإسرائيلي للدفاع البعيد المدى.