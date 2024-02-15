قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس إنه "لا ينبغي التضحية بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل الحسابات السياسية لبعض البلدان".

وشدد فيدان على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير بشكل استراتيجي ووضع حد لسياسات الهُوية في تعامله مع تركيا، وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المجري بيتر زيجارتو، بعد مباحثات استضافها مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وأعرب المسؤول التركي عن تطلع تركيا إلى أن يفكر الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر عقلانية في موقفه تجاه عضوية أنقرة، وتبنيه موقفاً يسهم في الرخاء والاستقرار الإقليميَّين.

كما أكد فيدان أن تركيا تعوّل على المساهمة والدعم المستمرين من جانب المجر في التغلب على العقبات التي تعترض عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وفي تطوير علاقاتها معه.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أنه بحث مع نظيره المجري المستجدات في المنطقة، وأكدا رغبتهما في إنهاء الحرب الدائرة بأوكرانيا من خلال سلام عادل على أساس القانون الدولي.