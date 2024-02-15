سياسة
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تنظيم PKK الإرهابي يقتل طفلاً بالرصاص في دير الزور السورية
قتلت عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي طفلاً يبلغ من العمر 14 سنة بالرصاص في محافظة دير الزور السورية، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن التنظيم الإرهابي انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، و"تجب محاسبة مرتكبي الانتهاك".
تنظيم PKK الإرهابي يقتل طفلاً بالرصاص في دير الزور السورية
تنظيم PKK الإرهابي يستمر في انتهاك القوانين الدولية في دير الزور السورية / صورة: AA Archive
15 فبراير 2024

قُتل طفل بمحافظة دير الزور شرقي سوريا على يد أفراد تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي يستمر في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بالطفل "ن. ع" ويبلغ من العمر 14 سنة من أبناء قرية الشنان في ريف المحافظة، الذي قُتل إثر إطلاق عناصر التنظيم الإرهابي المتمركزين في مدرسة بالقرية النار، وفق مصادر محلية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان إن قوات تنظيم YPG الإرهابي انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال عملية القتل، مشددة على "وجوب محاسبة مرتكبي الانتهاك".

وشهدت محافظة دير الزور الثلاثاء مظاهرة مناهضة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي والتنديد بفساده ورفضاً لممارساته القمعية.

وطالب المتظاهرون التنظيم الإرهابي بوضع حد للفساد وتوفير الكهرباء والماء والأعلاف الحيوانية وتخفيف الممارسات القمعية.

تجدر الإشارة إلى أن العرب يشكلون كامل سكان محافظة دير الزور، التي احتلها تنظيم PKK/YPG الإرهابي بدعم أمريكي تحت اسم: "قتال داعش".

ويفرض التنظيم الإرهابي التجنيد الإجباري على القاصرين في المناطق التي يحتلها ومنها محافظة دير الزور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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