قُتل طفل بمحافظة دير الزور شرقي سوريا على يد أفراد تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي يستمر في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بالطفل "ن. ع" ويبلغ من العمر 14 سنة من أبناء قرية الشنان في ريف المحافظة، الذي قُتل إثر إطلاق عناصر التنظيم الإرهابي المتمركزين في مدرسة بالقرية النار، وفق مصادر محلية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان إن قوات تنظيم YPG الإرهابي انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال عملية القتل، مشددة على "وجوب محاسبة مرتكبي الانتهاك".

وشهدت محافظة دير الزور الثلاثاء مظاهرة مناهضة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي والتنديد بفساده ورفضاً لممارساته القمعية.

وطالب المتظاهرون التنظيم الإرهابي بوضع حد للفساد وتوفير الكهرباء والماء والأعلاف الحيوانية وتخفيف الممارسات القمعية.

تجدر الإشارة إلى أن العرب يشكلون كامل سكان محافظة دير الزور، التي احتلها تنظيم PKK/YPG الإرهابي بدعم أمريكي تحت اسم: "قتال داعش".

ويفرض التنظيم الإرهابي التجنيد الإجباري على القاصرين في المناطق التي يحتلها ومنها محافظة دير الزور.