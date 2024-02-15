صرّحت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماتها في غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس.

وأكدت أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية، وفي رفح مؤخراً يؤكد الادعاءات التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية بأن "الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت باندور إلى أن ما يثير القلق حقاً هو أن العالم سمح لإسرائيل بتجاهل هذه القرارات ولم يتخذ أحد أي تدابير، مثل نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين الأبرياء.

وأدانت "الجرائم الإسرائيلية" ضد الصحفيين، قائلة: "لو قُتل أكثر من 170 صحفياً في نزاع بإفريقيا، فإنني أتخيل أن العالم كله ووسائل الإعلام ستتحدث عن ذلك، لكنه يعتبر مقبولاً عندما تفعله إسرائيل".

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 28 ألفاً و663 فلسطينياً وأصاب 68 ألفاً و395، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.