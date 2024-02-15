قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-القطرية خلوصي أقار الخميس، إن العلاقات بين البلدين ذات أبعاد ومتعددة الأوجه.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية-التركية أحمد الهتمي في العاصمة أنقرة.

وأكد أقار أن هذه الزيارة ومثيلاتها رفيعة المستوى تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكشف عن وجود جهود جادة لزيادة التعاون بين البلدين في قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة مع استمرارها في المجالين الدفاعي والأمني.

وأضاف أقار: "رغم أن الأرقام في علاقاتنا الاقتصادية ليست كافية، نتوقع أنها سترتفع في الأيام المقبلة".

من جانبه، أشار الهتمي إلى أن أول اتفاقية أجراها مجلس الشورى القطري بعد تأسيسه كانت مع تركيا، وأضاف: "بدأت علاقاتنا الثنائية بمذكرة تفاهم، وأنا على يقين أن هذه الزيارات سيكون لها تأثير إيجابي في العلاقات الثنائية".

وأوضح أن تركيا تتمتع بخبرة غنية وواسعة في كل من التشريعات وعمل المؤسسات العامة، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من تلك الخبرات.​​​​​​​