سياسة
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"ذات أبعاد ومتعددة الأوجه".. تركيا وقطر تؤكدان تعزيز العلاقات
أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-القطرية خلوصي أقار، خلال لقاء جمع وفد البلدين بأنقرة، أن العلاقات بين البلدين متعددة الأوجه، فيما أكد نظيره القطري أحمد الهتمي، أن بلاده تسعى للاستفادة من خبرات تركيا في التشريعات وعمل المؤسسات العامة.
"ذات أبعاد ومتعددة الأوجه".. تركيا وقطر تؤكدان تعزيز العلاقات
خلوصي أقار، خلال اجتماع تركي-قطري في أنقرة، يقول إن العلاقات بين البلدين ذات أبعاد ومتعددة الأوجه / صورة: AA
15 فبراير 2024

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-القطرية خلوصي أقار الخميس، إن العلاقات بين البلدين ذات أبعاد ومتعددة الأوجه.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية-التركية أحمد الهتمي في العاصمة أنقرة.

وأكد أقار أن هذه الزيارة ومثيلاتها رفيعة المستوى تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكشف عن وجود جهود جادة لزيادة التعاون بين البلدين في قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة مع استمرارها في المجالين الدفاعي والأمني.

وأضاف أقار: "رغم أن الأرقام في علاقاتنا الاقتصادية ليست كافية، نتوقع أنها سترتفع في الأيام المقبلة".

من جانبه، أشار الهتمي إلى أن أول اتفاقية أجراها مجلس الشورى القطري بعد تأسيسه كانت مع تركيا، وأضاف: "بدأت علاقاتنا الثنائية بمذكرة تفاهم، وأنا على يقين أن هذه الزيارات سيكون لها تأثير إيجابي في العلاقات الثنائية".

وأوضح أن تركيا تتمتع بخبرة غنية وواسعة في كل من التشريعات وعمل المؤسسات العامة، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في الاستفادة من تلك الخبرات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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