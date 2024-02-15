سياسة
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المجر: أوروبا تحتاج إلى تركيا وهي الأكثر ضماناً لإمدادات الغاز الطبيعي
أكدت المجر على لسان وزير خارجيتها بيتر زيجارتو أن تركيا هي الدولة الأكثر أهمية لضمان إمدادات الغاز الطبيعي، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أنقرة لضمان أمنه واستقراره.
المجر: أوروبا تحتاج إلى تركيا وهي الأكثر ضماناً لإمدادات الغاز الطبيعي
وزير الخارجية المجري يؤكد أن تركيا هي الدولة الأكثر أهمية في إمدادات الغاز الطبيعي / صورة: AA
15 فبراير 2024

أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تركيا والتعاون معها، مشدداً على أن تركيا هي الدولة الأكثر أهمية في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف بيتر زيجارتو في مؤتمر صحفي عقده الخميس مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة أنقرة أن تركيا هي الشريك الأكثر أماناً وموثوقية وقابلية للتنبؤ من ناحية ضمان إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن تركيا دولة لها دور رئيسي فيما يتعلق بأمن المجر وأوروبا، وأنه من غير الممكن مواجهة التحديات المتراكمة أمام الاتحاد الأوروبي دون التعاون معها.

وشدد زيجارتو على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تركيا والتعاون معها، مضيفاً: "إذا لم نتمكن من منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، فسوف نخسر أوروبا، ولا نريد ذلك، لذا نريد دعم تركيا باستمرار من أجل التصدي للهجرة غير القانونية".

وتابع قائلاً: "خلال فترة رئاستنا للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في يوليو/تموز سنعطي تحديث الاتفاقية الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الأولوية، وسنتخذ خطوات لزيادة نطاقها".

وأعرب وزير الخارجية المجري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها تركيا ضد الإرهاب، مؤكداً أن العالم كله يواجه ذلك الخطر.

كما أثنى المسؤول المجري على الوساطة التي تجريها تركيا بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن بودابست مثل أنقرة "ترغب في إحلال السلام بين هاتين الدولتين".

مصدر:TRT عربي
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