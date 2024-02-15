سياسة
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تركيا تحصد ذهبيتين في بطولة المصارعة الأوروبية للسيدات
حصدت تركيا ميداليتين ذهبيتين في بطولة المصارعة الأوروبية التي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست، في فئتي 68 كيلو و76 كيلو للسيدات.
تركيا تحصد ذهبيتين في بطولة المصارعة الأوروبية للسيدات
التركيتان بوسة طوسون تشاووش وياسمين أدار يغيت تفوزان بميداليتين ذهبيتين في بطولة المصارعة الأوروبية / صورة: AA
15 فبراير 2024

فازت الرياضية التركية بوسة طوسون تشاووش بالميدالية الذهبية في فئة 68 كيلو للسيدات، في بطولة المصارعة الأوروبية التي أقيمت في رومانيا.

كما فازت الرياضية التركية ياسمين أدار يغيت بالميدالية الذهبية في فئة 76 كيلو للسيدات.

وفي البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرومانية بوخارست، واجهت بوسة طوسون تشاووش الأوكرانية تيتيانا سوفا ريجكو في نهائي فئة 68 كيلو للسيدات.

وحصدت تشاووش الميدالية الذهبية بعد تغلبها على منافستها 5-2.

أما الرياضية التركية ياسمين أدار يغيت، ففازت بالميدالية الذهبية في فئة 76 كيلو سيدات في بطولة المصارعة الأوروبية.

وواجهت يغيت الأوكرانية أناستازيا شوستوفا في نهائي فئة 76 كيلو للسيدات.

واستطاعت يغيت هزيمة منافستها بالتفوق الفني، لتحقق بذلك لقب البطولة الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في المجموع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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