فازت الرياضية التركية بوسة طوسون تشاووش بالميدالية الذهبية في فئة 68 كيلو للسيدات، في بطولة المصارعة الأوروبية التي أقيمت في رومانيا.

كما فازت الرياضية التركية ياسمين أدار يغيت بالميدالية الذهبية في فئة 76 كيلو للسيدات.

وفي البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرومانية بوخارست، واجهت بوسة طوسون تشاووش الأوكرانية تيتيانا سوفا ريجكو في نهائي فئة 68 كيلو للسيدات.

وحصدت تشاووش الميدالية الذهبية بعد تغلبها على منافستها 5-2.

أما الرياضية التركية ياسمين أدار يغيت، ففازت بالميدالية الذهبية في فئة 76 كيلو سيدات في بطولة المصارعة الأوروبية.

وواجهت يغيت الأوكرانية أناستازيا شوستوفا في نهائي فئة 76 كيلو للسيدات.

واستطاعت يغيت هزيمة منافستها بالتفوق الفني، لتحقق بذلك لقب البطولة الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في المجموع.