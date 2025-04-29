وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، صباح الثلاثاء، أن روسيا أطلقت خلال الليل نحو 100 طائرة مسيّرة هجومية، تمكّنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 37 منها، فيما اختفت 47 مسيّرة أخرى عن شاشات الرادار، ويُرجّح أن ذلك ناتج عن التشويش الإلكتروني.

وأوضحت أن الهجمات الروسية استهدفت مناطق عدة، أبرزها خاركيف ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وكييف، وأدّت إلى أضرار مادية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت 91 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة ذاتها، بينها 40 مسيّرة فوق منطقة كورسك الحدودية، واثنتان فوق منطقة موسكو.

ودمرت بقية الطائرات فوق المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم. ولم تُشِر الوزارة إلى وقوع خسائر أو أضرار، وفق ما ورد في بيانها على تطبيق تليغرام.

في سياق متصل، أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أداء جهاز الاستخبارات الخارجية في بلاده، مشيداً بما وصفه بـ"تصفية شخصيات عسكرية روسية رفيعة" خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي منشور له عبر تليغرام، قال زيلينسكي إنّ رئيس الجهاز أوليج إيفاشينكو "أفاد بتصفية أشخاص من القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية".

ولم تُشِر تصريحات زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام، إلى أي حالة محددة، لكنها بدت إشارة غير مباشرة إلى مقتل الجنرال الروسي ياروسلاف موسكاليك الذي قُتل في تفجير سيارة مفخخة يوم الجمعة الماضي قرب موسكو.

ويُعَدّ موسكاليك أحدث المستهدفين في سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت ضباطاً روساً وشخصيات مؤيدة للحرب منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في في فبراير/شباط 2022.