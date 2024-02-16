سياسة
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بينها 4 دول عربية.. أردوغان يعيّن سفراء جدداً لتركيا في عدد من البلدان
وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسيم تقضي بتعيين سفراء جدد في عدد من البلدان ومنظمتين دوليتين، منهم 4 سفراء في دول عربية هي السعودية وتونس والصومال وجيبوتي.
بينها 4 دول عربية.. أردوغان يعيّن سفراء جدداً لتركيا في عدد من البلدان
الرئيس أردوغان يعيّن سفراء جدداً لتركيا في عدد من البلدان منها السعودية وتونس / صورة: AA
16 فبراير 2024

أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع مراسيم بشأن تعيين سفراء جدد لدى عدد من الدول ومنظمتين دوليتين.

وذكرت الجريدة، اليوم (الجمعة)، أن أردوغان عيّن أردال صبري أرغن، سفيراً لدى جيبوتي، وأمر الله إشلر، سفيراً لدى السعودية، وألبير آقطاش، سفيراً لدى الصومال، وأحمد مصباح دميرجان، سفيراً لدى تونس.

وأضاف أن فاتح أولوصوي، عُيّن سفيراً لتركيا لدى شمال مقدونيا، وأركان أوزأورال، سفيراً لدى سلوفاكيا، وخلدون قوج، سفيراً لدى البرتغال.

كما عَيّن الرئيس التركي، أمرية باغداغول أورمانجي، سفيرة لدى جمهورية الدومينيكان، وجيم أوتكان، سفيراً لدى تشاد، وفخري توركر أوبا سفيراً لدى غامبيا.

إضافةً إلى ذلك، عيّن الرئيس أردوغان، فاطمة سنيها نكهت هوتار، ممثلةً خاصةً لتركيا لدى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ومنحها لقب سفيرة، وجنك أوراز، ممثلاً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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