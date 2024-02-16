أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع مراسيم بشأن تعيين سفراء جدد لدى عدد من الدول ومنظمتين دوليتين.

وذكرت الجريدة، اليوم (الجمعة)، أن أردوغان عيّن أردال صبري أرغن، سفيراً لدى جيبوتي، وأمر الله إشلر، سفيراً لدى السعودية، وألبير آقطاش، سفيراً لدى الصومال، وأحمد مصباح دميرجان، سفيراً لدى تونس.

وأضاف أن فاتح أولوصوي، عُيّن سفيراً لتركيا لدى شمال مقدونيا، وأركان أوزأورال، سفيراً لدى سلوفاكيا، وخلدون قوج، سفيراً لدى البرتغال.

كما عَيّن الرئيس التركي، أمرية باغداغول أورمانجي، سفيرة لدى جمهورية الدومينيكان، وجيم أوتكان، سفيراً لدى تشاد، وفخري توركر أوبا سفيراً لدى غامبيا.

إضافةً إلى ذلك، عيّن الرئيس أردوغان، فاطمة سنيها نكهت هوتار، ممثلةً خاصةً لتركيا لدى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ومنحها لقب سفيرة، وجنك أوراز، ممثلاً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي.