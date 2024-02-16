أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، عن رفضه أي مساعٍ دولية للاعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنها "ستقدّم مكافأة كبيرة للإرهاب" في الظرف الراهن.

وقال نتنياهو في تدوينة على منصّة إكس: "ستُواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحاديّ بدولة فلسطينيّة. إنّ اعترافاً كهذا، في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأوّل، سيقدّم مكافأة هائلة لإرهاب غير مسبوق ويمنع أيّ اتّفاق سلام مستقبلي".

وأضاف: "إسرائيل ترفض قطعاً الإملاءات الدوليّة بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيّين"، مشدّداً على أنّ اتّفاق السلام لا يمكن أن ينتج إلا عن "مفاوضات مباشرة بلا شروط مسبقة".

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة نقلت مساء الخميس أن وزيرَي الأمن القومي والمال الإسرائيليّين اليمينيَّين المتطرّفَين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رفضا أيضاً خطّة في هذا الإطار.

وذكرت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الرئيسيّة، تعمل مع حلفاء عرب على خطّة كاملة لإرساء سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين، تشمل وقف القتال وإطلاق الرهائن ووضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيّين وعرب أنّ تنفيذ تلك الخطّة سيبدأ بوقف للنار "يُتوقّع أن يستمرّ ستّة أسابيع على الأقلّ"، على أمل التوصّل إلى اتّفاق قبل 10 مارس/آذار.

لكن الوزيرَين الإسرائيليين اليمينيّين المتطرّفين اعتبرا أنّ "دولة فلسطينيّة ستشكّل تهديداً وجوديّاً لدولة إسرائيل".

وكتب سموتريتش على منصّة إكس: "لن نوافق أبداً على خطّة مماثلة تقول في الواقع إنّ الفلسطينيّين يستحقّون مكافأة على المجزرة الرهيبة التي ارتكبوها".