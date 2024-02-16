تصاعد خلال الأيام الأخيرة الخلاف والتوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الخميس، إن "التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة".

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمّه، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لم يتحدثا مؤخراً إلا نادراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى شكوك نتنياهو في وجود قناة مباشرة بين الوزير والأمريكيين".

وأضاف المسؤول أن "نتنياهو يشكّ في أن غانتس يتواصل دون معرفته مع كبار المسؤولين في واشنطن".

وأشار إلى أن "الوزير الآخر في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، انتقد نتنياهو بعد أن امتنع الأخير عن إبلاغ أعضاء المجلس القرارات التي اتخذها بشأن منع الوفد من الذهاب إلى القاهرة، لمناقشة صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة".

واعتبر آيزنكوت أن ما فعله نتنياهو "سلوك خطير يتناقض مع الاتفاقات التي على أساسها شُكّل مجلس الحرب، ومن غير المقبول أن يتخذ رئيس الوزراء هذه القرارات بمفرده"، وفق المصدر نفسه.

والأربعاء قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، إن نتنياهو أوعز إلى الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.

ومنذ تشكيل مجلس الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت وسائل إعلام عبرية مراراً عن خلافات كبيرة داخله، تتعلق بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق نار في غزة.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.