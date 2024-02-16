سياسة
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"شكوك وخلاف".. تصاعد التوتّر داخل مجلس الحرب الإسرائيلي
أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة، بعد حديث عن شكوك من نتنياهو تجاه الوزير في المجلس بيني غانتس بوجود قناة مباشرة بينه وبين مسؤولين أمريكيين دون معرفته.
"شكوك وخلاف".. تصاعد التوتّر داخل مجلس الحرب الإسرائيلي
اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي / صورة: AA
16 فبراير 2024

تصاعد خلال الأيام الأخيرة الخلاف والتوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الخميس، إن "التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة".

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمّه، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لم يتحدثا مؤخراً إلا نادراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى شكوك نتنياهو في وجود قناة مباشرة بين الوزير والأمريكيين".

وأضاف المسؤول أن "نتنياهو يشكّ في أن غانتس يتواصل دون معرفته مع كبار المسؤولين في واشنطن".

وأشار إلى أن "الوزير الآخر في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، انتقد نتنياهو بعد أن امتنع الأخير عن إبلاغ أعضاء المجلس القرارات التي اتخذها بشأن منع الوفد من الذهاب إلى القاهرة، لمناقشة صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة".

واعتبر آيزنكوت أن ما فعله نتنياهو "سلوك خطير يتناقض مع الاتفاقات التي على أساسها شُكّل مجلس الحرب، ومن غير المقبول أن يتخذ رئيس الوزراء هذه القرارات بمفرده"، وفق المصدر نفسه.

والأربعاء قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، إن نتنياهو أوعز إلى الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.

ومنذ تشكيل مجلس الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت وسائل إعلام عبرية مراراً عن خلافات كبيرة داخله، تتعلق بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق نار في غزة.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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