سياسة
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بعد تأخر مساعدات واشنطن.. زيلنسكي يزور برلين وباريس لطلب دعم عسكري
يتوجه الرئيس الأوكراني اليوم الجمعة إلى ألمانيا وفرنسا للحصول على مساعدات عسكرية وتوقيع اتفاقيات أمنية، في وقت تأخرت فيه المساعدات الأمريكية، وأحرزت فيه القوات الروسية تقدماً ضد قوات كييف.
بعد تأخر مساعدات واشنطن.. زيلنسكي يزور برلين وباريس لطلب دعم عسكري
لقاء سابق بين زيلنسكي وماكرون في مايو/آيار 2023 بالإليزيه / صورة: AFP
16 فبراير 2024

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة ألمانيا وفرنسا اليوم الجمعة، للحصول على مساعدات عسكرية وتوقيع اتفاقيات أمنية.

تأتي الزيارة في وقت تأخرت فيه المساعدات الأمريكية، وتزامناً مع محاولة القوات الأوكرانية التصدي للقوات الروسية التي تقترب من بلدة أفدييفكا الشرقية.

ويبدو أن ألمانيا وفرنسا ستصبحان الدولتين الثانية والثالثة اللتين توقّعان اتفاقيات أمنية ثنائية من شأنها أن تحدّد شروط استمرار الدعم، حتى تبلغ أوكرانيا هدفها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كانت كييف قالت في وقت سابق إنها تريد استخدام اتفاقها مع بريطانيا والموقع في يناير/كانون الثاني الماضي، كإطار عمل.

فيما قالت لندن إن هذا الاتفاق "يُضفِي الطابع الرسمي على نطاق من دعم تقدمه وستستمر في تقديمه لأمن أوكرانيا". وأسس الاتفاق أيضاً "التزاماً تجاه إجراء مشاورات مع كييف في غضون 24 ساعة في حالة مواجهة أوكرانيا هجوماً مسلحاً روسيّاً في المستقبل، وتقديم مساعدة أمنية سريعة ومتواصلة".

في السياق ذاته قال مسؤولون فرنسيون إن الاتفاق الذي ستجري مراسم توقيعه في قصر الإليزيه مساء اليوم، "يتضمن عناصر اقتصادية ومالية ولم يقتصر على العناصر العسكرية".

وتضغط ألمانيا على شركائها في أوروبا والولايات المتحدة من أجل التزامات أكثر حزماً بشأن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يتوجه شولتز إلى واشنطن لدعم المساعدات من أجل تلبية احتياجات كييف.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده تتوقع 3.5 مليار يورو لإمدادات الذخيرة هذا العام، وستسلم إمدادات أكثر بـ3 إلى 4 أضعاف في 2024 مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد زيلنسكي غداً السبت عدة اجتماعات ثنائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، منها اجتماع مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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