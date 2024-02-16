سياسة
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مساعٍ لثني إسرائيل عن شنّ هجوم على رفح.. وحماس: الاحتلال يبرر جريمة الحرب
يحثّ المجتمع الدولي إسرائيل على عدم شنّ هجوم على رفح جنوبيّ غزة، فيما قالت واشنطن إن أي عملية عسكرية يجب تنفيذها دون إضرار بالمدنيين الفلسطينيين، وأكّدت حركة حماس أن مزاعم إسرائيل حول اعتقال مقاتلين بالمستشفيات ليست سوى محاولة لتبرير جريمة الحرب.
مساعٍ لثني إسرائيل عن شنّ هجوم على رفح.. وحماس: الاحتلال يبرر جريمة الحرب
سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة / صورة: AA
16 فبراير 2024

يكثّف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة دعواته لثني إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق في رفح بقطاع غزّة حيث ما يقرب من 1,5 مليون فلسطيني محاصرين على الحدود مع مصر.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتّصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، من شنّ إسرائيل عمليّة في مدينة رفح بلا خطّة لحفظ سلامة المدنيّين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ بايدن "كرّر موقفه لناحية أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن لا تتمّ بلا خطّة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيّين في رفح".

وأعلن نتنياهو "تحرّكاً قوياً" في رفح لتوجيه ضربة قاضية إلى حماس، لكنّه قال إنّ جيشه سيسمح للمدنيّين "بمغادرة مناطق القتال" من دون أن يُحدّد الوجهة.

وتستمرّ في القاهرة حتّى الجمعة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة المفاوضات من أجل التوصّل إلى هدنة تشمل الإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجَزين لدى حماس والفلسطينيّين الأسرى لدى إسرائيل.

وبحسب الأمم المتحدة، يتجمّع نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحوّلت إلى مخيّم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يُقدِم جيش الاحتلال الإسرائيلي حتّى الآن على اجتياحها برّيّاً.

وقالت الأمم المتحدة إنّ "أكثر من نصف سكّان غزّة يتكدّسون في أقلّ من 20% من مساحة قطاع غزّة".

وتُعَدّ رفح أيضاً نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات من مصر التي تُسيطر عليها إسرائيل. والمساعدات عبر هذا المنفذ غير كافية لتلبية حاجات السكّان المهدَّدين بمجاعة وأوبئة.

تبرير جريمة الحرب

في سياق متصل بالحرب قالت القوات الإسرائيلية أمس الخميس إنها اقتحمت أكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة، وهو توغل أثار مخاوف جديدة حيال مصير مئات المرضى وأفراد الأطقم الطبية وكثير من النازحين الذين لجؤوا إليه هرباً من الحرب.

يأتي القتال في المستشفى في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإظهار ضبط النفس بعد أن تعهدت بمواصلة هجومها على رفح.

وقالت حركة حماس إن مزاعم إسرائيل اعتقال مقاتلين فلسطينيين بالمستشفيات في خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، محاولة لتبرير جريمة الحرب ضد المنظومة الصحية.

وأضافت حماس في بيان أن "ادّعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس لأغراض عسكرية، وزَعْمه اعتقال عناصر من المقاومة فيهما، هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب بحقّ المستشفيات والقطاع الصحي".

وأكدت أن "سياسة المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال، تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أي نشاطات عسكرية".

وأشارت إلى أنها طالبت في أكثر من مناسبة "الأمم المتحدة والمنظمات المعنيّة بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال، دون أن تجد مطالبتنا أي استجابة".

ومنذ أسابيع يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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