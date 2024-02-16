سياسة
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قالن يتوجّه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن
يشارك رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق في ألمانيا اليوم الجمعة ويستمر لـ3 أيام. ومن المقرر أن يُجري قالن لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة بلدان في سياق الدبلوماسية الاستخباراتية على هامش المؤتمر.
قالن يتوجّه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن
قالن يشارك في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن / Others
16 فبراير 2024

يتوجّه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق في ألمانيا الجمعة.

وبحسب المصادر، ستتناول اللقاءات قضايا إقليمية وعالمية، ومكافحة الإرهاب، والوضع في غزة، وتطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمنظمة.

ومن المقرر أن يعقد قالن لقاءات دبلوماسية استخباراتية ثنائية مع نظرائه من عدة بلدان على هامش المؤتمر بميونخ، وفق مصادر أمنية.

وسيشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أيضاً في المؤتمر الذي يُقام بمدينة ميونخ الألمانية بين 16 و18 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك في المؤتمر عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار مسؤولي عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.

ويناقش مؤتمر ميونخ للأمن الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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