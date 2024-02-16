يتوجّه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق في ألمانيا الجمعة.

وبحسب المصادر، ستتناول اللقاءات قضايا إقليمية وعالمية، ومكافحة الإرهاب، والوضع في غزة، وتطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمنظمة.

ومن المقرر أن يعقد قالن لقاءات دبلوماسية استخباراتية ثنائية مع نظرائه من عدة بلدان على هامش المؤتمر بميونخ، وفق مصادر أمنية.

وسيشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أيضاً في المؤتمر الذي يُقام بمدينة ميونخ الألمانية بين 16 و18 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك في المؤتمر عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار مسؤولي عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.

ويناقش مؤتمر ميونخ للأمن الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.