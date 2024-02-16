سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK شمالي سوريا متورطة بقتل جنود أتراك
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد فاطمة ساكانا، من تُسَمَّى مسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي، وذلك بعملية أمنية ناجحة شماليّ سوريا، حيث تورطت الإرهابية المذكورة في عملية أدّت إلى استشهاد 10 جنود أتراك عام 2012.
الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK شمالي سوريا متورطة بقتل جنود أتراك
الإرهابية فاطمة ساكانا متورطة في عملية أدت إلى استشهاد 10 جنود أتراك عام 2012. / صورة: TRT
16 فبراير 2024

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد فاطمة ساكانا، من تُسَمَّى المسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي، بعملية شماليّ سوريا.

وذكرت مصادر أمنية أن الإرهابية المتخفية باسم "سوهين روجهيلات" حُيّدَت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية.

والتحقت الإرهابية بتنظيم PKK في إيران عام 2006، وعملت في صفوف التنظيم الإرهابي في ولاية شرناق التركية بين عامي 2010 و2012.

وشاركت الإرهابية في هجوم أدى إلى استشهاد 10 جنود أتراك بقضاء "بيت الشباب" بولاية شرناق في 2 سبتمبر/أيلول 2012.

ونفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري خلال السنوات الماضية عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهّرَت القوات التركية في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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