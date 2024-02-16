تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد فاطمة ساكانا، من تُسَمَّى المسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي، بعملية شماليّ سوريا.

وذكرت مصادر أمنية أن الإرهابية المتخفية باسم "سوهين روجهيلات" حُيّدَت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية.

والتحقت الإرهابية بتنظيم PKK في إيران عام 2006، وعملت في صفوف التنظيم الإرهابي في ولاية شرناق التركية بين عامي 2010 و2012.

وشاركت الإرهابية في هجوم أدى إلى استشهاد 10 جنود أتراك بقضاء "بيت الشباب" بولاية شرناق في 2 سبتمبر/أيلول 2012.

ونفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري خلال السنوات الماضية عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهّرَت القوات التركية في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.