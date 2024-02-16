سياسة
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إسرائيل تطالب "العدل الدولية" برفض طلب إقرار تدابير طارئة بشأن رفح
طلبت تل أبيب من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية الفلسطينيين في رفح.
إسرائيل تطالب "العدل الدولية" برفض طلب إقرار تدابير طارئة بشأن رفح
جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية إقرار تدابير إضافية بشأن رفح / صورة: AA
16 فبراير 2024

نشرت محكمة العدل الدولية الخميس، وثائق تكشف طلب إسرائيل منها رفض طلب جنوب إفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب هجومها المحتمَل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب الوثائق، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع، تغطّي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل، وعلى المحكمة رفض طلب جنوب إفريقيا".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح.

ولم يتضح بعد متى سيتّخذ القضاة قراراً بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب إفريقيا، أو ما إذا كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.

والأحد قالت هيئة البثّ الإسرائيلية (رسمية) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشنّ عملية برية في رفح، التي تُعَدّ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وقوبل الإعلان الإسرائيلي بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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