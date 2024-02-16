قالت حركة أمل وحزب الله اللبنانيّان الجمعة، إن 5 من عناصرهما قُتلوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعت حركة أمل في بيان مقتل 3 من عناصرها قائلة إنهم "استُشهدوا في أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "3 عناصر سقطوا في غارة معادية على منزل في بلدة القنطرة جنوب لبنان خلال منتصف الليلة (الخميس-صباح الجمعة)".

من جهته نعى حزب الله مقتل عنصرين له في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إن عنصرَيه "ارتقيا شهيدَين على طريق القدس"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) إلى 11، فيما ارتفع عدد قتلى حزب الله إلى 202 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع بدء المواجهات في جنوب لبنان.

وخلال الليلة الماضية أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر، وفق المصدر ذاته.

وعلى وقع حرب مدمرة على تشنّها إسرائيل على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.