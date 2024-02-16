سياسة
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أمريكا تتهم روسيا بتطوير سلاح مضادّ للأقمار الصناعية.. والكرملين يردّ
قال البيت الأبيض إن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضادّ للأقمار الصناعية، محذّراً من القدرات النووية الروسية في الفضاء، فيما رفضت موسكو التصريحات، ووصفتها بأنها "افتراء ماكر" وخدعة من واشنطن.
أمريكا تتهم روسيا بتطوير سلاح مضادّ للأقمار الصناعية.. والكرملين يردّ
قمر صناعي - صورة تعبيرية / صورة: AA
16 فبراير 2024

أكد البيت الأبيض أن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضادّ للأقمار الصناعية، وهو أمر يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكّل وفقاً لها تهديداً مباشراً على الأرض.

وأوضحت الإدارة الأمريكية مساء الخميس، أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك غداة تحذير أعضاء في الكونغرس من تهديد لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكّل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين: "أستطيع أن أؤكّد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الصناعية طوّرَتها روسيا"، لكنه أضاف أنه "لا تهديد فورياً لسلامة أي شخص".

وتابع: "هذه ليست قدرة نشطة نُشرت، ورغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمر مثير للقلق، فإنه لا تهديد مباشراً لسلامة أي شخص".

وأكّد كيربي أن السلاح الروسي "متمركز في الفضاء"، لكنه لم يعلّق على تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تُفيد بأنه إما قادر على حمل أسلحة نووية وإما يعمل بالطاقة النووية.

وأضاف أن السلاح يمكن أن يشكّل خطراً مميتاً على رواد الفضاء في مدار منخفض، إلى جانب احتمال تعطيل الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية الحيوية.

"حيلة من البيت الأبيض"

من جهتها نفت موسكو في وقت سابق الخميس هذه الاتهامات "الخبيثة" و"التي لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلاً في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديمقراطية والجمهوريين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن البيت الأبيض "يحاول إقناع الكونغرس بالتصويت على مشروع قانون المخصصات المالية بأي طريقة ممكنة".

وقال بيسكوف إن "الأمر واضح. دعونا نرَ ما الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض إذا جاز التعبير".

وذكرت تاس أن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة، اتهم الولايات المتحدة بـ"الافتراء الماكر".

وقد يتسبب تهديد الأقمار الصناعية في طائفة من الأضرار تتضمن تقويض الاتصالات والمراقبة والاستخبارات والقيادة والسيطرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المجال النووي. وقال خبراء إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مواجهة مثل هذا السلاح.

وفي السنوات القليلة الماضية أدّت الخلافات بين موسكو وواشنطن إلى تآكل إطار معاهدات الحدّ من الأسلحة التي سعت إلى الحدّ من خطر نشوب حرب نووية بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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