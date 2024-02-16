فاز حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر على المحافظين الحاكمين خلال انتخابات تشريعية فرعية في ضربة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك في خضم سنة انتخابية.

ورحب ستارمر بنتائج الانتخابات، لافتاً إلى أن "الناس يريدون التغيير ومستعدون لمنح حزب العمال الذي تغير ثقتهم".

ومع هذه النتيجة، تكون الغالبية خسرت عشرة انتخابات فرعية منذ الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2019، في أسوأ نتيجة لأي حكومة بريطانية منذ ستينيات القرن الماضي.

ودُعِي الناخبون إلى التصويت في دائرتين يديرهما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك.

وفي دائرة ويلينبورو في وسط إنجلترا خسر المحافظ بيتر بون مقعده بعدما علّق البرلمان عضويته بشبهة سوء السلوك الجنسي.

وفي دائرة كينغسوود في جنوب غرب البلاد استقال النائب كريس سكيدمور احتجاجاً على إصدار الحكومة تراخيص كثيرة لاستغلال النفط والغاز في بحر الشمال.

في الدائرة الأولى حصلت المرشحة العمالية جين كيتشن على 45,8% من الأصوات فيما حصل داميان إيغن على 44,9% في الدائرة الثانية.

وفيما وعد سوناك بإنعاش الاقتصاد، دخلت المملكة المتحدة مرحلة ركود في الربع الثاني من العام الماضي بعدما شكّلَت نسب الفائدة المرتفعة والتضخم عبئاً كبيراً على الأسر والشركات.

وأكّد كير ستارمر أن المحافظين "فشلوا" و"الركود يثبت ذلك لذا نرى أن الناخبين المحافظين ينتقلون مباشرة إلى حزب العمال".

في المقابل قال نائب رئيس حزب المحافظين جيمس دالي إنه رغم هذه النتيجة "المخيبة للآمال" للغالبية، لا يثير كير ستارمر حماسة كبيرة، معتبراً أنه ما من مؤشر يؤكد انتقال ناخبين محافظين إلى حزب العمال.