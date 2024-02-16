سياسة
2 دقيقة قراءة
"عاشر خسارة".. المعارضة البريطانية توجّه ضربة لسوناك وتفوز بانتخابات فرعية
وجّه حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر ضربة إلى حزب المحافظين الحاكم ورئيس الوزراء ريشي سوناك، تمكن بها من إلحاق الهزيمة بهم في انتخابات تشريعية فرعية للمرة العاشرة منذ 2019 في أسوأ نتيجة لأي حكومة بريطانية منذ ستينيات القرن الماضي.
"عاشر خسارة".. المعارضة البريطانية توجّه ضربة لسوناك وتفوز بانتخابات فرعية
حزب المحافظين خسر عشرة انتخابات فرعية منذ 2019- البرلمان البريطاني - أرشيفية / Others
16 فبراير 2024

فاز حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر على المحافظين الحاكمين خلال انتخابات تشريعية فرعية في ضربة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك في خضم سنة انتخابية.

ورحب ستارمر بنتائج الانتخابات، لافتاً إلى أن "الناس يريدون التغيير ومستعدون لمنح حزب العمال الذي تغير ثقتهم".

ومع هذه النتيجة، تكون الغالبية خسرت عشرة انتخابات فرعية منذ الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2019، في أسوأ نتيجة لأي حكومة بريطانية منذ ستينيات القرن الماضي.

ودُعِي الناخبون إلى التصويت في دائرتين يديرهما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك.

وفي دائرة ويلينبورو في وسط إنجلترا خسر المحافظ بيتر بون مقعده بعدما علّق البرلمان عضويته بشبهة سوء السلوك الجنسي.

وفي دائرة كينغسوود في جنوب غرب البلاد استقال النائب كريس سكيدمور احتجاجاً على إصدار الحكومة تراخيص كثيرة لاستغلال النفط والغاز في بحر الشمال.

في الدائرة الأولى حصلت المرشحة العمالية جين كيتشن على 45,8% من الأصوات فيما حصل داميان إيغن على 44,9% في الدائرة الثانية.

وفيما وعد سوناك بإنعاش الاقتصاد، دخلت المملكة المتحدة مرحلة ركود في الربع الثاني من العام الماضي بعدما شكّلَت نسب الفائدة المرتفعة والتضخم عبئاً كبيراً على الأسر والشركات.

وأكّد كير ستارمر أن المحافظين "فشلوا" و"الركود يثبت ذلك لذا نرى أن الناخبين المحافظين ينتقلون مباشرة إلى حزب العمال".

في المقابل قال نائب رئيس حزب المحافظين جيمس دالي إنه رغم هذه النتيجة "المخيبة للآمال" للغالبية، لا يثير كير ستارمر حماسة كبيرة، معتبراً أنه ما من مؤشر يؤكد انتقال ناخبين محافظين إلى حزب العمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us