تتواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ133، وسط استهداف مستمرّ للنازحين وحصار مطبق على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و775 شهيداً و 68552 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 112 شهيداً و157 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال منع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عديد من الضحايا الذين ما زالوا إلى اللحظة تحت الركام وفي الطرقات.

غارات على مختلف مناطق القطاع

في رفح جنوبيّ قطاع غزة استُشهد 11 فلسطينياً وأُصيبً آخرون، في غارات شنّها طيران الاحتلال على منزلين وسط وشمال المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ الجمعة غارات على جنوب شرق خان يونس، وقصف شرق بيت حانون (شمال).

وأضافت "وفا" أن عدداً من الفلسطينيين بينهم امرأة وجنينها استُشهدوا وجُرح آخرون، في غارات على منزلين في شارع السكة شرق جباليا (شمال).

وقصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر (شمال)، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

كما شنّ الاحتلال غارات جوية على حيَّي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غربا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن "عدداً من الأطفال استُشهدوا في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة".

وضع كارثي بـ"ناصر الطبي"

تزامناً مع القصف الإسرائيلي العنيف لجميع مناطق غزة، يزداد الوضع سوءاً في مستشفيات القطاع، لا سيما بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس الذي تَحوَّل إلى "ثكنة عسكرية" إسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة الجمعة، ارتفاع عدد المرضى المتوفين بالمجمع الطبي إلى 4، نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأكسيجين بالمستشفى إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة وفاة 3 مرضى في قسم العناية المركزة نتيجة توقف الأكسيجين بعد انقطاع الكهرباء.

كما أعربت الوزارة عن خشيتها من وفاة 6 مرضى آخرين في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسيجين عنهم.

وأفادت بـ"ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير انسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر".

وحمّلَت الوزارة، جيش الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية باعتبار أن مستشفى ناصر أصبح تحت سيطرته الكاملة".

وناشدت جميع المؤسسات الأممية "سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "أجبرت النساء والأطفال على الانتقال من مبنى المستشفى الرئيسي بلا أمتعة إلى مبنى قسم الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية".

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبنى إدارة مجمع ناصر صباح الجمعة.

والخميس اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وحذّرَت وزارة الصحة في غزة الخميس، من أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعاً كارثياً، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية للقوات الإسرائيلية.

فيما اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان الخميس، تحويل مجمع ناصر إلى "مقبرة وثكنة، جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".

وأفاد بأن "اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيَّرة والجنود المدججين بالسلاح وإطلاق النار على الطواقم الطبية والنازحين بداخله (...) يُعَدّ جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان ضد القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، فقدانها الاتصال بالعاملين في المستشفى.

وأعرب مدير عامّ الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان، عن قلقه بشأن الأوامر الإسرائيلية بإجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.

ووصف غيبريسوس مستشفى ناصر بأنه "العمود الفقري للنظام الصحي جنوب غزة"، مشدداً على "ضرورة حمايته وضمان الوصول الإنساني" إليه.

وشدد مدير عام الصحة العالمية على "ضرورة حماية المستشفيات كي تتمكن من أداء مهامها المنقذة للحياة".