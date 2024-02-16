قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عدم التصديق على أوراق اعتماد الوفد الوطني الأذربيجاني، لا يتوافق مع القيم الديمقراطية.

وأعربت الوزارة في بيان الجمعة، عن أسفها "لعدم تصديق الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أوراق اعتماد الوفد الوطني الأذربيجاني".

وشجبت القرار الذي اعتبرته "لا يتوافق مع القيم الديمقراطية ويقوّض الحقّ في التمثيل المتساوي".

وأضافت: "من الواضح أيضاً أن هذه الخطوة، التي تعني إغلاق قنوات التعاون والحوار، ستعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".

ودعت الخارجية التركية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى "معالجة هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن والتركيز على جهود السلام في جنوب القوقاز".

وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "موقفاً عدائياً" تجاه أذربيجان، وأكد أن موقف الجمعية يتعارض مع المبادئ الأساسية للمنظمة.

وقال علييف: "إذا لم تُعِد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حقوق الوفد الأذربيجاني، فسوف تراجع باكو عضويتها في مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".