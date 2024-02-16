أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل إسرائيليَّين اثنين، وإصابة 4 آخرين، اليوم (الجمعة)، في إطلاق نار بكريات ملاخي قرب أسدود جنوب إسرائيل، قبل "تحييد المنفّذ" وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن مسلحاً وصل "في سيارة على ما يبدو إلى محطة حافلات عند تقاطع طرق المسمية، وأطلق النار على عدد من الأشخاص، حتى شلَّ أحد المدنيين الموجودين هناك حركته".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون في هجوم إطلاق نار بالقرب من كريات ملاخي".

وأضافت: "حالة جريحين خطيرة، وحالة اثنين آخرين متوسطة، ونُقل المصابون إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود".

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفّذ، لكنها قالت إنه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

ونقلت الهيئة عن نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي): "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث بطواقم كبيرة، وكان المشهد صعباً للغاية، ورأينا جروحاً ناجمة عن أعيرة نارية وبعضهم كان فاقد الوعي، وقدّمنا على الفور الإسعافات الأولية لهم".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفّذ العملية أطلق النار على محطة حافلات كان داخلها عدد من الأشخاص، وإن المنفّذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار لكنّ أحد الجنود "حيّده".

وأضافت أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل.