سياسة
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"أسيلسان" تعلن عن تسليم أولى دبابات M60-T المحدّثة
كشفت شركة "أسيلسان" التركية عن الميزات المتقدمة لدبابة M60-T التي حدثتها. وأعلنت عن بدء تسليم الدبابة للقوات البرية التركية.
"أسيلسان" تعلن عن تسليم أولى دبابات M60-T المحدّثة
دبابة M60-T / Others
16 فبراير 2024

أعلنت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية "ASELSAN"، عن بداية تسليم دبابات M60-T التي حدّثتها بنجاح، إلى القوات البرية التركية.

وأشارت "أسيلسان"، في بيان الجمعة، إلى أنه "أُقيم حفل لتسليم أولى دبابات M60-T المحدّثة يوم 10 فبراير/شباط 2024".

وخلال حفل التسليم، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية (SSB) هالوك غورغون، إن "الدبابات تحوّلت إلى كمبيوتر كبير يمشي ويحتوي على أجهزة استشعار وأنظمة عالية التقنية".

وبدوره، نوّه رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لصناعات الطائرات المسيّرة، سلجوق بيرقدار، خلال الحفل أيضاً، بأن الدبابات "تعتبر أحد عناصر المناورة المهمة في العمليات البرية، فهي بفضل نيرانها وسرعتها وقوتها المدرعة لا تزال أحد الأسلحة الرئيسية في ساحة المعركة".

وأشاد بيرقدار بتحديث "أسيلسان" لدبابات M60-T قائلاً: "سنتمكن بفضله من اكتشاف العدو مبكراً، وضربه بشكل أدق وتدميره من مسافة أبعد. أنا فخور بتسليم هذه الدبابة، التي ستجعلنا أكثر قوة، إلى مخزوننا العسكري".

ومن جانبه، قال أحمد آق يول، المدير العام لشركة "أسيلسان": "أصبحنا اليوم شركة طموحة في العالم عندما يتعلق الأمر بتحديث الدبابات".

وتابع: "لقد أثبتنا ذلك من خلال تنفيذ مشروع تحديث دبابات "ليوبارد" المملوكة للجيش التشيلي. وأنجزنا أيضاً تحديثاً لدبابات T-72، وقدمنا الأنظمة الإلكترونية كافة بنجاح لمشروع دبابة القتال الرئيسية التركية (ALTAY). وفي نطاق مشاريع التحديث، أتيحت لنا الفرصة لتطبيق هذه الأنظمة الفرعية على المركبات المدرعة الأخرى".

قدرات M60-T الحديثة

كشفت الشركة التركية عن القدرات والميزات الإضافية التي تتمتع بها دبابات M60-T الحديثة.

وحسب البيان، ترجمت "أسيلسان" نظام التحكم في الحرائق، الذي يُعرف بأنه العقل المدبر لدبابات القتال الرئيسية.

وأصبحت في هذه المرحلة، جميع الأنظمة الإلكترونية التي تحتوي عليها دبابات M60-T قابلة للإنتاج بقدرات محلية. وباستثناء مجموعة الطاقة، جرى الاستغناء عن الاعتماد الخارجي.

كما جرى أيضاً تطوير نظام التحكم في الحرائق "VOLKAN-M"، ضمن مشروع تحديث دبابات M60، بدلاً من النظام الأجنبي.

وبفضل هذه التحديثات، أصبحت الدبابة M60-T أكثر حماية ضد التهديدات المضادة للدبابات والتهديدات غير المتكافئة.

وأشار البيان إلى أنه جرى توقيع اتفاقية مشروع تحديث الدبابة M60-T بين هيئة الصناعات الدفاعية التركية وشركة "أسيلسان" يوم 4 يوليو/تموز 2022.

وأفادت "أسيلسان" بأن الأنظمة الفرعية التالية ستُدمج في عدد محدد من دبابات M60-T:

1- نظام التحكم في الحريق VOLKAN-M.

2- نظام القيادة والتحكم والاتصالات للدبابات.

3- حماية إضافية للدروع.

4- مقاعد الطاقم.

وأشارت إلى أنه جرى تسليم دبابتين محدثتين إلى مخزون قيادة القوات البرية. ومن المتوقع، في المراحل اللاحقة، توسيع مشروع التحديث، ليشمل دبابات M60-T الأخرى الموجودة في مخزون قيادة القوات البرية.

ونوهت الشركة بأن تحديث الدبابة بدلاً من استبدالها، قد يبدو أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الفنية والمالية.

وأكدت أنها على استعداد لتوظيف قدراتها وتقنياتها المتطورة لـ"إعداد الدبابة لساحة المعركة الحديثة مع التركيز على خصمها الذكي"، مع إعطاء الأولوية القصوى للاحتياجات المحلية، ودعم مستخدميها في جميع أنحاء العالم في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، قالت "أسيلسان" إنّ منتجاتها ستُستخدم من 86 دولة مختلفة، وإن وجودها في جميع أنحاء العالم يتعزز يوماً بعد يوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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