سياسة
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الاحتلال حوّله إلى "مقبرة".. استشهاد 5 مرضى لانقطاع الأوكسيجين بمشفى ناصر
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع المرضى الشهداء إثر انقطاع الأوكسيجين بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس إلى خمسة، وأفادت بأن سيدتين تضعان مولوديهما "بظروف قاهرة غير إنسانية" في المستشفى الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس.
الاحتلال حوّله إلى "مقبرة".. استشهاد 5 مرضى لانقطاع الأوكسيجين بمشفى ناصر
دمار خلَّفه العدوان الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس / صورة: AFP
16 فبراير 2024

ارتفعت حصيلة المرضى الذين استُشهدوا إلى خمسة شهداء نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأوكسيجين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إثر اقتحامه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الجمعة في بيان: "وفاة مريضة خامسة بالعناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأوكسيجين في مجمع ناصر الطبي".

وأفادت الوزارة في وقت سابق الجمعة باستشهاد أربعة مرضى في قسم العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسيجين بعد انقطاع الكهرباء.

والخميس، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح الجمعة مبنى إدارة مجمع ناصر.

سيطرة كاملة

وأعربت الوزارة عن خشيتها من استشهاد مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال "في أي لحظة نتيجة توقف الأوكسيجين عنهم".

كما نقلت "ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر".

وحملت الوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية باعتبار أن مستشفى ناصر أصبح تحت سيطرته الكاملة"، وطالبت المؤسسات الأممية بـ"سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "أجبرت النساء والأطفال والمرضى الذكور الذين يستطيعون الحركة على الانتقال من مبنى المستشفى الرئيسي من دون أمتعة إلى مبنى قسم الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية".

"مقبرة وثكنة"

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من سيطرة القوات الإسرائيلية على المجمع الطبي مضيفاً في بيان الخميس أن تحويل مجمع ناصر إلى "مقبرة وثكنة جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".

وأفاد بأن الأمر يتعلق بـ"اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيّرة والجنود المدججين بالسلاح وإطلاق النار على الطواقم الطبية والنازحين بداخله".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس فقدانها الاتصال بالعاملين في المستشفى، وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان عن قلقه بشأن الأوامر الإسرائيلية بإجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدّم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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