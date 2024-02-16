سياسة
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"أعمال نهب وهدم منازل".. إعلام عبري يفضح ممارسات جيش الاحتلال في غزة
أكد محلل إسرائيلي بارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال ارتكب أعمال نهب وهدم غير مبررة لمنازل في قطاع غزة منذ بدء توغله البري، محذراً من أن تلك الممارسات تلحق ضرراً هائلاً بإسرائيل.
"أعمال نهب وهدم منازل".. إعلام عبري يفضح ممارسات جيش الاحتلال في غزة
التوغل البري في قطاع غزة كشف انتهاكات ارتكبها جيش الاحتلال / صورة: Reuters
16 فبراير 2024

كشف كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ناحوم بارنياع الجمعة أن جيش بلاده ارتكب أعمال نهب وهدم غير مبررة لمنازل في قطاع غزة.

وأكد المحلل الإسرائيلي البارز أن ممارسات جيش الاحتلال تلحق ضرراً هائلاً بإسرائيل وتُستخدم ضدها أمام محكمة العدل الدولية التي تخضع إسرائيل لمحاكمة أمامها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

واستعرض الكاتب مثالاً على تلك الممارسات في مقال على الصحيفة وقال: "في إحدى الحالات، صدر أمر بهدم منزل واحد في أحد الأحياء شمال قطاع غزة. أمر قائد كبير بتدمير جميع المنازل ليس لأنه مضطر إلى ذلك، بل لأنه يستطيع إصدار أمر الهدم".

وأضاف: "قرار تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة لم يعجب هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، فقد صدر عن قائد ميداني، ولم يكن له أي مبرر عملي، وكان الضرر عظيماً".

وأشار إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أقر بوقوع أعمال نهب، وقال: "رئيس الأركان يحرص في كل زيارة له إلى الميدان على تذكير القادة والجنود بما هو غير مسموح به، ويتحدث عن النهب، وعن كسر الانضباط، وعن الكتابة غير الضرورية على الجدران".

وأشار بارنياع إلى "التقاط جنود إسرائيليين مقاطع فيديو"، وهي توثق الفظائع الإسرائيلية، ويمكن أن تكون دليلاً يدين ممارسات تل أبيب، مبيناً أن "محققاً في الوحدة 504 التقط صورة وهو يقف فوق معتقل عارياً".

كما ذكر المحلل الإسرائيلي البارز حين "صُوّر ضابط وهو يصرخ ‘اسمع إسرائيل’ (صلاة عبرية) وهو يفجر مسجداً".

وحذر ناحوم بارنياع من أن الضرر الذي يلحق بإسرائيل هائل، لافتاً إلى استخدام بعض تلك الفيديوهات في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي
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