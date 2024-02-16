سياسة
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رغم القيود الإسرائيلية.. 25 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
أدى خمسة وعشرون ألفاً صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية، بينما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه العدد الأكبر من المصلين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
رغم القيود الإسرائيلية.. 25 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
25 ألفاً تمكنوا من تأدية صلاة الجمعة في  المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية / صورة: AA 
16 فبراير 2024

استطاع نحو 25 ألف مصلّ فلسطيني الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، والتمكن من إقامة صلاة الجمعة رغم القيود الإسرائيلية.

وذكر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "تقديراتنا إن 25 ألفاً أدوا الصلاة بالمسجد اليوم رغم القيود الإسرائيلية".

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه "هذا هو أكبر عدد من المصلين يتمكنون من الصلاة بالمسجد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

كانت الشرطة الإسرائيلية واصلت فرض قيود على وصول المصلين إلى المسجد.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية أقامت حواجز عند مداخل البلدة القديمة ومنعت المصلين من الدخول للوصول إلى المسجد.

ووضعت الشرطة حواجز عند المداخل الخارجية للمسجد الأقصى، إذ مُنع الشبان المرور إلا في حالات قليلة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في أزقة البلدة القديمة بالقدس.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء في فلسطين، بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وكان عشرات من المصلين الذين مُنعوا من الصلاة بالمسجد الأقصى أدوا الصلاة في الشوارع القريبة من المسجد والبلدة القديمة.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمع.

وحتى ما قبل الجمعة الماضية، تمكن فقط نحو خمسة آلاف من أداء الصلاة كل يوم جمعة، ولكن العدد ارتفع الجمعة الماضية إلى 12 ألفاً.

ويشير مراقبون إلى أن زيادة أعداد المصلين المسموح لهم بالصلاة ربما له ارتباط بقرب حلول شهر رمضان، إذ عادة ما يتوافد عشرات آلاف المصلين يومياً إلى المسجد للصلاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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