سياسة
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مخلفاً أضراراً كبيرة.. مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة وحظيرة أغنام  بالضفة
أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلاً ومركبة وحظيرة أغنام في قرية "كيسان" جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأوضح مسؤول فلسطيني أن الحريق خلّف أضراراً كبيرة في الممتلكات، من دون وقوع إصابات بصفوف المواطنين.
مخلفاً أضراراً كبيرة.. مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة وحظيرة أغنام  بالضفة
مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة وحظيرة أغنام جنوب الضفة / صورة: AA
16 فبراير 2024

أكد مسؤول فلسطيني، إقدام مستوطنين إسرائيليين، الجمعة، على إحراق منزل ومركبة وحظيرة لتربية الأغنام، في قرية "كيسان" الفلسطينية شرق مدينة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قرية كيسان، موسى عبيات، إن مستوطنين هاجموا القرية فجراً، وأضرموا النار بمنزل ومركبة وحظيرة لتربية الأغنام.

وأوضح عبيات أن الحريق "خلّف أضراراً كبيرة في الممتلكات"، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وكشف رئيس المجلس عن أن القرية تتعرض لهجمات متصاعدة من المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتفيد منظمة "السلام الآن" بأن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتُشير منظمات حقوقية إسرائيلية إلى أن عنف المستوطنين بالضفة ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتصاعد بوتيرة ملحوظة أواخر عام 2023 وبحماية من القوات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى صباح الجمعة "28 ألفاً و775 شهيداً و68 ألفاً و552 مصاباً"، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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